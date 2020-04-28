أصدر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري قراراً يقضي بتكليف المهندس عثمان بن صالح الضبعان رئيساً لبلدية محافظة طريف.

ويأتي قرار أمين منطقة الحدود الشمالية تماشيًا مع استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.

وقدم أمين المنطقة شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي.