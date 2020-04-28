أمريكا تسّجل 957875 إصابة و53922 وفاة بـ #كورونا

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الإثنين، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 957875 في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 53922.

وحدّثت المراكز في مطلع هذا الأسبوع عدد حالات الإصابة إلى 928619 وقالت إن 52459 شخصاً لقوا حتفهم في جميع أنحاء البلاد، لكن الأرقام كانت أولية ولم يتم تأكيدها من قبل الولايات منفردة.

والحصيلة المعلنة الإثنين من المراكز، لحالات “كوفيد-19” الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، هي حتى تاريخ 26 أبريل (نيسان).

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المسجلة في كل ولاية.