بسبب #كورونا: إلغاء الهبوط في الدوري الأرجنتيني لموسمين

ألغت الأرجنتين موسم كرة القدم وقالت إنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأبلغ رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، وسائل إعلام محلية: “قررنا إلغاء المسابقات”، مضيفاً أن القرار سيتم المصادقة عليه رسمياً اليوم الثلاثاء.

وسجلت الأرجنتين 3892 حالة إصابة بكورونا إضافة إلى 192 حالة وفاة طبقاً لأرقام محلية.

وأعلن مكتب رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في بيان يوم السبت، أنه سيتم تمديد فترة الحجر الصحي الإجباري العام حتى 10 مايو (أيار).

وقال تابيا إن ملحق الترقي سيستمر لكنه لم يوضح في أي درجة.

ويتم تحديد الهبوط في الأرجنتين بناء على نظام معقد ينظر في نتائج الفرق خلال ثلاث سنوات، وسيتم تعليق العمل بهذا النظام في الموسم الحالي والموسم التالي.

ويعني القرار أن بطولة كوبا سوبرليجا التي تضم 24 فريقاً وكان من المقرر أن تنتهي بمواجهات فاصلة في مايو (أيار) قد ألغيت، وأقيمت جولة واحدة فقط من المباريات قبل أن تبدأ إجراءات العزل العام.

واكتملت بطولة الدرجة الأولى في مارس (آذار).

وسيرحب آخر ثلاثة أندية في الترتيب بقرار تعليق الهبوط ومن بينهم خيمناسيا بقيادة المدرب دييغو مارادونا.

وتولى مارادونا مسؤولية خيمناسيا في سبتمبر (أيلول) 2019 حين كان النادي المنتمي لمدينة لابلاتا في ذيل الترتيب ورغم أن النتائج تحسنت كان الفريق يتجه للهبوط.