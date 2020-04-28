كورونا حول العالم: الإصابات 3 مليون و65 ألفاً والمتعافون 923 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من ثلاثة ملايين حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو ثلاثة ملايين و65 ألفا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 923 ألف حالة.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليقترب من 212 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة،تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران وروسيا والصين والبرازيل.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون إصابة إلى جانب نحو 57 ألف وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 229 ألف إصابة ونحو 23 ألف و500 وفاة.

وسجلت إيطاليا نحو 199 ألف إصابة ونحو 27 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و836 إصابة و4633 وفاة.