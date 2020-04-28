“الهيئة” تكثف أعمالها الميدانية خلال فترة رفع الحظر الجزئي

وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتكثيف الجهود الميدانية والتوعوية خلال الفترة القادمة لتغطية المجمعات التجارية خلال فترة رفع الحظر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً بتسيير عدد من دوريات الهيئة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للقائمين بالدورية.

ويركز عمل الدوريات على التوعية والتوجيه في المجمعات التجارية والأماكن العامة والأسواق، والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية في الميدان.

وكانت الرئاسة العامة قد أطلقت عدداً من المبادرات خلال الفترة الماضية ومنها حملة (وليسعك بيتك) وهي حملة توعوية أطلقتها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة استجابة للتوجيهات التي تطالب بها الجهات الصحية المختصة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.