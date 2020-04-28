جامعة الطائف تحصل على المركز السادس محليا وفقا لتصنيف U.S.News

حصدت جامعة الطائف تصنيفا مرتفعا، وفق ترتيب U.S.News، الذي يقيس سمعة الجامعات بشكل عام، وأدائها في البحث العلمي.

وقال الجامعة، في بيان، إنها حصدت المركز الـ 6 محليًّا وفق التصنيف U.S.News لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور سعد بن سالم الزهراني، مدير جامعة الطائف المكلف، إن الجامعة تعيش مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الاحترافي تعليمياً ومالياً وإدارياً بما يمنحها القدرة على التكيف مع المستجدات، واستثمار الموارد بفاعلية، وتحقيق الإنتاجية العالية.

وأكد الزهراني أن المرحلة الجديد تتضمن انتقال الجامعة من ثقافة المؤسسة الحكومية إلى ثقافة الفاعلية وتطوير الأداء، وتحقيق التميز، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020.