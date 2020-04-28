الإمارات: 541 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و380 حالة.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة لمصابين بكورونا، لأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، ما يرفع عدد الوفيات في الدولة إلى 89 حالة.

وبينت الوزارة شفاء 91 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، ليبلغ مجموع المتعافين 2181 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم إجراء أكثر من 25 ألف فحص جديد في إطار خطة لتوسيع نطاق الفحوصات من أجل الاكتشاف المبكر للحالات.