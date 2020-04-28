“الغذاء والدواء” توضح حقيقة تسبب “شراب الفيمتو” في الإصابة بالسرطان

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء توضيحا بشأن ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي بأن منتج “شراب الفيمتو” يحتوي على ألوان اصطناعية تسبب السرطان ومكونات ضارة بالأطفال.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن الألوان الاصطناعية لا يتم السماح باستخدامها فـي المنتجات الغذائية إلا بعـد أن يتم تقييم سلامتها من قبل لجنة الخبراء المشتركة (JECFA) المنبثقة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO).

وأكدت الهيئة أنها تقيم سلامة جميع المواد المضافة ومنها الألوان الاصطناعية قبل السماح باستخدامها في المواد الغذائية، ويسمح فقط باستخدام المواد المضافة الواردة في اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية”.

وشددت الهيئة على أن هناك حدود قصوى للمواد الملونة المضافة إلى الأغذية، والهدف من الحدود هو التأكد من أن الكميات المتناولة من المواد الملونة المضافة لا تزيد عن الجرعة المقبولة يوميا والتي يمكن أن يتناولها الإنسان يوميا دون حدوث أي خطورة تذكر على صحته.

وأشارت إلى أن اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية نصت على ضرورة كتابة عبارة “قد يكون له تأثير سلبي على النشاط والتركيز لدى الأطفال”، أسفل قائمة المكونات، حال استخدام مواد محددة مكتوبة في اللائحة.

وأضافت أنه نظرا لعدم وجود علاقة سببية بين الألوان الاصطناعية والتغيرات السلوكية لدى الأطفال، فـإن إدارة (الغذاء والدواء الأمريكية FDA) وهيئة الدستور الغذائي (Codex) وهيئة سلامة الغذاء الأسترالية والنيوزلندية (FSANZ) تسمح باستخدام هذه الألوان الاصطناعية بدون الإلزام بكتابة هذا التحذير. مؤكدة حرصها على سلامة المواطنين.