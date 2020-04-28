وظائف شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، اليوم الثلاثاء، عن وظائف إدارية شاغرة.

وقالت الجامعة، في بيان، إن هناك 17 وظيفة إدارية شاغرة (قانونية وحاسوبية)، يتم التقديم لها عبر المسابقة الوظيفية العامة للجامعة، مشيرة إلى أن موعد التسجيل يبدأ يوم الأحد المقبل.

ودعت الجامعة، الراغبين في التسجيل في هذه الوظائف، للتقديم عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط www.iau.edu.sa، مع ضرورة إرفاق المؤهلات العلمية والخبرات العملية، لمدة أسبوعين.

وأوضحت أن بدء التسجيل يكون في الساعة (8.00 صباحاً) يوم الأحد المقبل، حتى الساعة (2.30 مساءً) من يوم السبت الموافق 23 من شهر رمضان الجاري.