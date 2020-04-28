بيان رسمي من “الخطوط السعودية” حول استئناف الرحلات في يونيو #عاجل

كشفت الخطوط السعودية، في بيان رسمي، حقيقة استئناف الرحلات الداخلية والخارجية، بداية من يونيو 2020.

وقالت الخطوط السعودية إن ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات غير صحيح، ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات، كما أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية.

وكانت قنوات سعودية ومواقع إخبارية نشرت أخبارا حول فتح باب حجوزات الطيران الداخلية عبر موقع “الخطوط السعودية”، بداية من يوم الاثنين 1 يونيو 2020 الموافق 9 شوال 1441هـ.

يذكر أن حكومة المملكة أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات، لمنع تفشي فيروس كورونا.