مكافحة المخدرات تنجح في إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين

نجحت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، في إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص أمفيتامين.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن الجهات المختصة بالمديرية، تمكنت من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجوار.

وأضاف أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك تم إحباط محاولة التهريب وضبط المواد المخدرة المكونة من (19,264,000) قرص أمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة)، كما تم القبض على المتورطين في استقبالها، وعددهم (4) متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.