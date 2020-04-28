10 ضوابط من أمانة المدينة المنورة لعمل المراكز والمجمعات التجارية

حددت أمانة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية، بالتزامن مع بدء العمل بتطبيق قرار رفع حظر التجول الجزئي صباح غدٍ.

وبينت الأمانة أن أبرز تلك الضوابط هي إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10 متر مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات ، المطهرات).

كما شملت الضوابط تعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يومياً وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عام وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.

وتضمنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة وأهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان .

ودعت أمانة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة ، وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.