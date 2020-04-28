الرياض تشهد ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا

شهدت الرياض، اليوم الثلاثاء، ولادة أول طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، في حالة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وقال التجمع الصحي الأول بالعاصمة الرياض، في بيان، إنه تم على الفور إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

وتمت الولادة بمستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل، ونجح الفريق الطبي في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لضمان سلامة الأم والجنين في أنٍ واحد.

وكشف الفريق الطبي أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة، وفي تحسن مستمر.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أعلن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي الإصابات 20077 حالة، بينها 17141 نشطة، و118 حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.