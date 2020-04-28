شاهد .. ضبط مستودع مخالف للمواد الغذائية في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثله في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة مستودعاً مخالفاً تابع لأحد بقالات التموين يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة.

و يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية تحت شعار غذاؤكم أمانة والذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية غرة شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر مكاوي أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للإشتراطات حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر .

وبين مكاوي أنه تم مصادرتها و إتلافها و إغلاق المستودع و بقالة التموين فوراً وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

وأكد مكاوي بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن و المقيم .