الأرصاد: أمطار رعدية و رياح محملة بالأتربة على الرياض ومكة وهذه المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بالرياح المحملة بالغبار و التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ، على عددٍ من المناطق في المملكة

و أكدت الأرصاد هطول أمطار رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: (الخرمة، والطائف، وتربة، والمويه، ورنية، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة 11 صباحاً، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء يوم الغد.

و أصدرت الأرصاد تنبيها بنظام الإنذار المبكر يفيد بوجود سحب رعدية ممطرة ورياح محملة بالاتربة وتدني في الرؤية على منطقة_نجران تشمل بدر الجنوب و ثار و حبونا وخباش و نجران

كما أصدرت تنبيها يفيد بوجود أمطار رعدية على منطقة جازان و الدائر و الطوال و فيفا و هروب

و أصدرت الهيئة تنبيها يشير بهطول أمطار على منطقة الباحة الباحة تشمل العقيق و المخواة و المندق

و أعلنت عن تنبيه بهطول أمطار على منطقة عسير شملت أبها و أحد رفيدة و الحرجة و النماص و بارق

وعلى منطقة مكة المكرمة تشمل الخرمة و الطائف و المويه و تربة

و على منطقة_القصيم تشمل البدائع و البكيرية و الرس و الشماسية

وعلى منطقة الرياض تشمل الحريق و الخرج و الدرعية و الدلم

وعلى المنطقة الشرقية شملت الخفجي و النعيرية و حفر الباطن