عاجل .. مركز سكني الشامل بالرياض يعاود فتح أبوابه للمواطنين وفقاً للإجراءات الاحترازية

أعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان عن معاودة مركز سكني الشامل بمدينة الرياض فتح أبوابه مجدداً لاستقبال المواطنين الراغبين في الاستفادة من الحلول والخيارات المتنوعة التي يتيحها، وفي مقدمتها الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين التي تتوزع على 12 مشروعاً توفر 25 ألف وحدة سكنية، وتتمركز معظمها في ضاحية الجوان السكنية.

وأوضح “سكني” أن المركز الشامل يستقبل الزوار والمستفيدين في الرياض ابتداءاً من اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً طوال أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، مُشدّداً على اتخاذه كافة الإجراءات والاحترازات الصحية للحفاظ على سلامة كافة الزوار من خلال عملية تعقيم كامل المبنى، والتي ستستمر بشكل يومي عقب الافتتاح بالإضافة إلى توفير المعقمات، داعياً كافة الزوار لاتخاذ التدابير الوقائية بلبس الكمامات والقفازات والمحافظة على إبقاء مسافة متر على الأقل فيما بينهم.

ويضم المركز كافة الجهات ذات العلاقة من البنوك والمؤسسات التمويلية والمطورين العقاريين المنفذين لمشاريع “سكني” بمنطقة الرياض من خلال نقطة توقف واحدة على مساحة تتجاوز 4000 م٢، بهدف تقديم كافة خدمات الإسكان في موقع واحد بما يُمكّن مستفيدي “سكني” من استكمال الإجراءات المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز تحت سقف واحد، كما يضم المركز خدمة المستشار العقاري و”تأكيد الحجوزات” وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.

ويستعرض مركز سكني الشامل نحو 25 ألف وحدة سكنية متنوعة تتوزع في 12 مشروعاً حيوياً متكاملة الخدمات شمال وجنوب مدينة الرياض، ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رحلة مختصرة تبدأ من اختيار الوحدة حتى توقيع العقد، إذ تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال بمتوسط القسط الشهري يصل لنحو (1500) ريال، وتتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس، ضمن خيارات وتصاميم متنوعة تلبّي احتياجات الأسر السعودية بجودة عالية وأسعار مناسبة بدأ تسليم عدد منها خلال الفترة الماضية ويتواصل تسليم الوحدات المتبقية مع استكمال تنفيذها.

وتتوزع المشاريع بالقرب من الطرق والشوارع الرئيسية لتكون على خط الامتداد السكاني والعمراني، وتوفر متطلبات الحياة الحديثة وتعزز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، والتي تساهم بدورها في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، بتوفير أفضل الحلول السكنية ضمن مجتمعاتٍ متكاملة توفر أفضل الخدمات، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاريع عبر تطبيق “سكني” للهواتف، او موقع “سكني” على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map?title_field_value=&term_node_tid_depth%5B%5D=1&field_project_price_value%5Bmin%5D=&field_project_price_value%5Bmax%5D=&field_project_related_to_value%5B%5D=sharakat&field_live_question_value=All .