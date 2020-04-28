أمريكا تمدد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول حتى 16 مايو

قررت السلطات الأمريكية،مساء اليوم، تمديد حظر الزيارات إلى مبنى الكابيتول حتى 16 مايو

و أكدت الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، قد تجاوز المليون حالة.

وحذر خبراء الصحة من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة.

من جهته، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن فيروس كورونا من الممكن أن يعاود الظهور في الولايات المتحدة الخريف المقبل، إن لم يتم إيجاد علاج فعال ضد الفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية انتشار الفيروس وأعداد الضحايا والمصابين، حيث تم تسجيل نحو مليون إصابة حسب جامعة جونز هوبكينز، وأكثر من مليون حسب مصادر أخرى فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 56 ألف شخص