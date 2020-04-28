عاجل .. وزراء اقتصاد مجموعة العشرين يناقشون حلول الاقتصاد العالمي و دور التقنيات الرقمية في 30 أبريل

يُعقَد الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين في 30 أبريل 2020 لمناقشة دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى وضع خيارات السياسات لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال فترة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وللمزيد من المعلومات حول مجموعة العشرين والاطلاع على جدول أعمال الرئاسة وبرنامج الفعاليات الكامل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org .