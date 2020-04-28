“حقوق الإنسان”: الأمر الملكي يشمل الأحداث الصادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا إرهاب

تنوه هيئة حقوق الإنسان بأن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشر وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية.

ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام إنه إذا كان الحدث ما بين الخامسة عشر والثامنة عشر من العمر، وارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيُكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث، مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وتشير الهيئة إلى أن الأمر الملكي، نظم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث، بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم الإيداع لمدة تتجاوز عشر سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناء من تطبيق هذا الأمر الملكي.