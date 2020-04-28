آخر كلام.. منظمة الصحة تتراجع عن تصريحها السابق بشأن مناعة المتعافي من كورونا

تسعى منظمة الصحة العالمية إلى التراجع عن تصريحها السابق في تغريدة عبر حسابها على تويتر بأنه لا يوجد دليل على أن المتعافين من كورونا يكتسبون مناعة من المرض، والتي تم حذفها فيما بعد.

وصرحت منظمة الصحة عبر تغريدة لم يتم حذفها هذه المرة قائلة: “نتوقع أن معظم الأشخاص المصابين بفيروس كورونا تتكون لديهم استجابة للأجسام المضادة توفر مستوى من الحماية”.

وتعد التغريدة الأخيرة من منظمة الصحة العالمية واحدة من المؤشرات على تراجع منظمة الصحة العالمية عن الموقف السابق لأن التغريدة المحذوفة ما زالت تتسبب في القلق حول العالم، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

وذكر بيان صحفي لمنظمة الصحة أن “بعض الحكومات أرجحت أن الكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، المسبب لمرض كورونا المستجد، يمكن أن يكون بمثابة أساس لـ”بطاقة مناعة” أو “شهادة بالخلو من التعرض للمخاطر”.

وأوضح بيان المنظمة: “ما لا نعرفه حتى الآن ما هو مستوى الحماية أو الفترة التي تستمر فيها المناعة. نحن نعمل مع العلماء حول العالم لفهم رد فعل الجسم بشكل أفضل لمقاومة العدوى بكوفيد-19. حتى الآن، لا يوجد دليل يثبت ذلك وفقاً لإجابة الدراسات العلمية على هذه الأسئلة الهامة”.