عدد من القطاعات تستأنف أنشطتها اعتباراً من اليوم 6 رمضان بموجب الأمر الملكي

تبدأ اعتباراً من اليوم (الأربعاء) 29 أبريل الموافق 6 رمضان بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية في استئناف نشاطها، حتى يوم الأربعاء 13 مايو الموافق 20 رمضان، وذلك بموجب الأمر الملكي، الصادر (الأحد) الماضي، والقاضي برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

وسمح الأمر الملكي لمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية “المولات” باستئناف نشاطها، مع التأكيد على استمرار منع أي أنشطة، لا تحقق التباعد الجسدي، ومن بينها عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

كما سماح الأمر الملكي لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من اليوم (الأربعاء) 6 رمضان، حتى يوم (الأربعاء) 20 رمضان.