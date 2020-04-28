شرطة الرياض: القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة #عاجل

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه ( مواطن / في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.