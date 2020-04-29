‏بعد فيديو متداول.. الجهات الأمنية في الأردن تقبض على قائد مركبة قام بإغلاق طريق أمام مركبات شحن سعودية #عاجل

ألقت الجهات الأمنية في الأردن القبض على قائد مركبة قام بإغلاق طريق أمام مركبات شحن سعودية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه لشاحنة سعودية يقودها سوري تم اعتراضها بالأردن من شخص ادعى أنه أردني، وطلب من قائد الشاحنة الرجوع إلى السعوديه بحجة أن المواطن أولى بالعمل لكنه محجور بسبب كورونا.

وأثارت الواقعة استهجان نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأظهروا سخطا على فعلة قائد المركبة الذي اعترض الطريق، وقال أحدهم “ألا يعلم هذا أن تلك الشاحنات التي اعترضها تنقل البضائع وتفك مشكلة اقتصادية في بلاده وقت الجائحة”.