انغلاق ثقب الأوزون بعد تحسن الظروف الجوية على الأرض

كشف خبراء في وكالة الفضاء الأوروبية أن ثقب الأوزون الضخم فوق القطب الشمالي الذي نتج عن انخفاض درجات الحرارة في طبقة الستراتوسفير انغلق تمام .

وقال البحاث دييجو لويلا من المركز الألماني للطيران والفضاء، بدأ عمود الأوزون فوق القطب الشمالي بالتقلص إلى المستوى الطبيعي الذي يعادل 2.2 وحدة دوبسون، وذلك منذ 14 مارس ثم انغلق هذا الثقب تماماً في أوساط شهر أبريل.

وتبلغ مساحة ثقب الأوزون فوق القطب الشمالي نحو مليون كيلومتر مربع. ويعتقد علماء مركز الفضاء الأوروبي أن سبب نشوء هذا الثقب هو ظروف جوية غير طبيعية بما فيها درجات الحرارة المنخفضة جداً في الستراتوسفير، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الأوزون.

ويشير العلماء إلى أن ثقوب الأوزون الصغيرة نادراً ما تظهر فوق القطب الشمالي، بيد أن الثقب الحالي هو الأضخم من بين الثقوب التي ظهرت سابقاً.

وكما هو معلوم فوجود الأوزون يحمي الحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.