وكالة البحوث في كوريا الجنوبية : الزعيم الكوري الشمالي قد يحدد شقيقته كخليفة له

قالت وكالة البحوث التشريعية التابعة للجمعية الوطنية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد يمنح خلافته لشقيقته كيم يو-جونغ، النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم أن إعادة انتخاب كيم يو-جونغ عضوا مرشحا للمكتب السياسي في اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال قد يعزز قاعدة حكم عائلة “كيم” الحاكمة التي تسمى “سلالة بيكدو”.

وعقدت كوريا الشمالية اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال والجلسة البرلمانية لمجلس الشعب الأعلى في يومي 11 و12 من الشهر الجاري على التوالي.

وأوضحت الوكالة أن أنشطة كيم يو-جونغ منذ مطلع هذا العام مثل القيام بالإعلان عن المحادثات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كانت بمثابة دور مركزي في الحزب، وازدادت الشائعات عن تدهور صحة الزعيم كيم، مما يلفت النظر إلى كيم يو-جونغ.

وأفادت بأن هناك صعوبات لمنح الخلافة والقيادة يتعين توفرها لدى كيم يو-جونغ حيث لا تزال عضوا مرشحا للمكتب السياسي، وأضافت أنها تعتقد بأن ذلك يتطلب إجراء رسميا بعد عودة الزعيم كيم.