مستشار: إنشاء مجمعات سكنية في ضواحي مكة للجاليات يعالج الكثير من المشكلات

طالب المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس بإنشاء مجمعات سكنية للجاليات المقيمة بمكة المكرمة مثل البرماويين وغيرهم.

وقال الدهاس إن مشكلة (كورونا) وما صاحبها من أعمال خيرية عظيمة نفذتها إمارة منطقة مكة المكرمة تحت شعار (برا بمكة) أظهرت أن هناك حاجة ماسة لمعالجة الأحياء السكنية العشوائية التي تقطنها هذه الجاليات نظرًا لضيق شوارعها وكثرة التجمعات البشرية بها وانتشار المخالفات الصحية.

مشيرا إلى أن إنشاء مجمعات سكنية حديثة في ضواحي مكة المكرمة وأطرافها سوف يعالج العديد من هذه المشكلات الصحية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف قائلا إنه بالإمكان الاستفادة من أبناء هذه الجاليات في المهن اليدوية التي يحتاجها سوق العمل مثل أعمال النجارة والحدادة والكهرباء والسباكة والدهانات والبناء وغيرها من المهن من خلال تأهيلهم وتدريبهم عن طريق الجهات المختصة مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التعليمية الأخرى.

مشيرا إلى أن تأهيل أبناء هذه الجاليات سوف يحد من قضية استقدام العمالة من خارج المملكة ويتيح لأبنائهم أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع المحلي.

وأبان أن إنشاء مجمعات سكنية سوف يتيح الفرصة للجهات المختصة في تنفيذ برامج توعوية ووقائية وتنظيم عملية الدخول والخروج في حالة وجود أمراض أو انتشار للأوبئة.

مشيرا إلى أنه يتعين تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في إنشاء هذه الضواحي السكنية لافتًا إلى أهمية إنشاء وقف خيري ليتولى الإشراف على هذه الجاليات وتأمين معيشة غير القادرين على العمل ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.