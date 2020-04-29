عاجل… هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

أفاد مصدر أمني بأن هجوما انتحاريا نفذ عند بوابة وحدة العمليات الخاصة في العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية وقوع انفجار لكنها لم تذكر تفاصيل ،بحسب قناة طلوع نيوز.

كما لم تشر الوزارة إلى سقوط ضحايا جراء الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيرا انتحاريا في ضاحية على مقربة من العاصمة الأفغانية كابول قتل ثلاثة وجرح 15 اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان في بيان “فجر انتحاري متفجراته وسط مدنيين في منطقة ريشخور بضاحية تشار أسياب في كابول صباح الأربعاء”.

وتقع الضاحية على بعد نحو 11 كيلومترا من مدينة كابول. ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.