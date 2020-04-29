ألمانيا: تسجيل 1304 حالات إصابة جديدة بـ #كورونا و202 حالة وفاة

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية رصد 1304 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الأربعاء فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 202 حالة وفاة مقارنة باليوم السابق.

ووفقا للإحصاء، فإن العدد الإجمالي للمصابين في أكبر دولة أوروبية من حيث عدد السكان بلغ 157641 حالة إصابة مؤكدة وعدد الوفيات 6115.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مجلة دير شبيجل أن الحكومة ستعلن اليوم تمديدا للتحذير من السفر لكل الرحلات السياحية للخارج حتى 14 يونيو حزيران على الأقل، قائلة إن وثيقة لوزارة الخارجية في هذا الشأن تم الاتفاق عليها مع وزارات أخرى.