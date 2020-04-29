سوريا: تفخيخ صهريج وقود في عفرين.. يودي بحياة 46

لقي 46 شخصاً على الأقلّ مصرعهم، أمس، في انفجار صهريج وقود مفخخ في سوق بمدينة عفرين في شمال سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن العبوة تم وضعها على صهريج وقود في سوق في مدينة عفرين” التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها.

وأضاف المرصد أن الانفجار خلف أكثر من 46 قتيلا، و50 مصابا، في حصيلة هي الأعلى في المنطقة منذ سيطرة القوات التركية عليها قبل عامين.

واتهمت وزارة الدفاع التركية وحدات حماية الشعب الكردية وحلفاءها “باستهداف المدنيين الأبرياء في عفرين”.

وتسيطر القوات التركية مع فصائل سورية موالية لها منذ مارس 2018، على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، والتي كانت تُعد ثالث أقاليم الإدارة الذاتية الكردية، بعد هجوم واسع شنته على المقاتلين الأكراد الذين تعدهم أنقرة “إرهابيين”.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية التفجير. وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورغان أورتاغوس إن الهجوم أودى “بأرواح عشرات كانوا يتسوقون في السوق المركزية”.