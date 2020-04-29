السعودية تجهز “ضربة قاضية” لـ”bein sport”.. وبث “البريميرليج” مجانا

تستعد المملكة العربية السعودية لتوجيه ضربة قاضية إلى قنوات «bein sport» القطرية، من خلال شراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وبث المباريات مجانًا إلى المشاهد العربي عبر القنوات السعودية الفضائية.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن السعودية ستتحرك للحصول على حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بدءًا من الموسم المقبل، إذا تمت الموافقة على استحواذ صندوق الاستثمار العام السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد.

كانت تقارير صحفية بريطانية سابقة، قد أوضحت أن المملكة على بعد خطوة واحدة فقط من الاستحواذ رسميًا على 80% من ملكية نيوكاسل، مضيفة أن الصفقة في انتظار موافقة رابطة الدوري الإنجليزي، في إجراء روتيني، يستغرق 3 أسابيع على حد أقصى.

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة «ديلي ميرور» الإنجليزية أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس، قد تقدم بعرض قيمته 350 مليون جنيه استرليني للحصول على ملكية النادي، موضحة أن موريس من المعجبين بتجربة ملاك نادي ليفربول ويسعى لتكرارها مع نيوكاسل.