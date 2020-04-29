مركز أبحاث ألماني: دول عدة تجاهلت التحذير المبكر من #كورونا

قال مركز أبحاث ألماني إن دولاً عدة لم تبد اهتماماً كافياً بالنصيحة الدولية في المرحلة الأولية لجائحة فيروس كورونا.

وقال كريستيان هاغنمايلر، وهو خبير وطبيب لدى المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية، في وثيقة صدرت اليوم الأربعاء: تُظهر هذه الأزمة أنه، بناءً على الثقافة السياسية، تجاهلت العديد من الدول أو حتى أنكرت مؤشرات التحذير المبكرة.

واستشهد هاغنمايلر بالولايات المتحدة مثالاً بارز.

وهناك العديد من أنظمة الإنذار المبكر، لكنه قال إنها لم تعمل بعد في الوقت المناسب.

يشار إلى أن المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة تعاون بين الجيش الألماني وجامعة هلموت شميدت في هامبورغ، وهي مؤسسة تعليمية عسكرية.

ويدرس المعهد القضايا الأمنية ويقدم المشورة للساسة والقادة العسكريين.