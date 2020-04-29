mbc ترد على المطالبين بإيقاف برنامج رامز: لا تشاهدوه

نفت مجموعة قنوات MBC السعودية نيتها لوقف عرض برنامج “رامز مجنون رسمي”، على خلفية ما أثاره من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدة أن عرضه سيستمر عبر 5 قنوات قضائية، بالإضافة لتطبيقات “شاهد”.

وقال مازن حايك، المتحدث باسم MBC، إن المجموعة تتابع الانتقادات الموجهة للبرنامج، لكنها لا تدرس إيقاف عرضه، موجهًا حديثه للمنتقدين: “إذا مابيعجبك البرنامج، ما تتفرج. طالما الضحية نفسها راضية، مافيك تحرم الملايين من المشاهدة”.

وأكد حايك أن البرنامج يحقق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات عرض الفيديو على شبكة الإنترنت.