فلسطيني يترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن عضو الكونجرس الأمريكي، ذو الأصول الفلسطينية، جاستن عماش، نيته الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، ممثلا عن حزب الليبراليين.

وقال جاستن عماش، المولود لأب فلسطيني وأم سورية، إنه “يجب أن استخدم مهاراتي ونفوذي في الحياة العامة لخدمة البلاد بشكل أفضل، وأعتقد أنه يجب عليّ الدفاع عن الدستور بأي طريقة أفضل”.

كان عماش (40 عاما) قد استقال من الحزب الجمهوري بعد تصويته لصالح محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعزله من منصبه. وقال حينها إنه كان لديه مخاوف مع الحزب منذ عدة سنوات، وأن «الفترة الأخيرة في الكونجرس أظهرت حقًا مدى سوء الأمر».

وجاستين عماش ولد في ولاية ميتشجان الأمريكية في 18 أبريل 1980، لأب مسيحي فلسطيني وأم سورية.. هاجر والده إلى الولايات المتحدة عام 1956، وهو متزوج من أمريكية ولديه 3 أبناء، وتخرج في كلية القانون بجامعة ميتشجان عام 2005، وتم انتخابه عام 2008 كعضو في مجلس نواب ولاية ميتشجان، وفى أغسطس 2010، وفى موجة ما يسمى حزب الشاي، الحركة المحافظة داخل الحزب الجمهوري، خاض الانتخابات التمهيدية نحو مجلس النواب ليفوز بأكثر من 40% من أصوات الجمهوريين، وفى الانتخابات العامة، قدم عماش حملته على منصة محافظة حيث هزم منافسه الديمقراطي باتريك ميلز بنسبة 60% مقابل 37%.

واختارته مجلة «تايم» في عددها الصادر في 25 أكتوبر 2010، كواحد من النجوم الصاعدة في السياسات الأمريكية، حيث أصبح في عمر الـ30 أصغر أمريكي في منصب فيدرالي داخل الولايات المتحدة يبرز اسمه على قائمة التايم.

وتقول صحيفة «ذا هيل» إن عماش اكتسب سمعة طيبة في اتخاذ مواقف صارمة عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية والدستورية، حتى لو كان ذلك يعنى التخلي عن قادة حزبه.