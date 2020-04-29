الجامعة العربية تحذر من “انزلاق لبنان إلى المجهول”

أعربت جامعة الدول العربية عن “قلقها وانزعاجها الشديدين” إزاء “ما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس”.

وجاء بيان الجامعة بعد مظاهرات ساخنة شهدتها شوارع طرابلس اللبنانية، شهدت مقتل شاب بالرصاص الحيّ، وإشعال النار في مقرات ثلاثة بنوك.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية: “نتقدم لاسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات يوم ٢٧ بخالص التعازي”. محذرا من أن “الوضع دقيق للغاية في لبنان، ويمكن ان ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه”.

ودعا زكي قيادة الجيش والأجهزة الأمنية إلى “التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول».

وأضاف زكي ان “الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسؤولية الوطنية.. لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار”.

وأكد مجدداً على “وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة”.