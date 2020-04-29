“برًّا بمكة”: 2000 متبرع و377 ألف مستفيد خلال شهر

قدم 2093 من أهالي جدة تبرعاتهم ضمن حملة “برًّا بمكة”، والتي أطلقها سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قبل 25 يوما، لتقديم العون للأفراد والأسر المحتاجة، وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة بمنع التجول بسبب انتشار جائحة كورونا.

واستفاد من الحملة 377 ألفا و167 شخصا، حيث تنوعت التبرعات ما بين سلال غذائية وعينية والكترونية وسداد ديون وفواتير كهرباء وخدمات علاجية وإيواء وتسكين.

وقالت محافظة جدة إن لجنة مختصة تشرف على وصول التبرعات لمستحقيها وسط اتخاذ التدابير الاحترازية بالتعاون مع عدة جهات من بينها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطة جدة، صحة جدة، غرفة جدة، جمعية مراكز الأحياء بالاضافة لعدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة.