بجوائز نقدية.. مجموعة العشرين تطلق مبادرة التسارع التقني

أطلقت مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، مبادرة التسارع التقني (TechSprint)، بهدف إيجاد حلول تقنية لمواجهة التحديات التنظيمية والإشرافية.

ويمكن زيارة الرابط التالي للتسجيل والاطلاع على تفاصيل المبادرة: https://g20techsprint.apixplatform.com/landing

وقالت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية إن هذه التحديات التنظيمية والإشرافية تتضمن رفع التقارير التنظيمية والتحليلات، وإجراء الرقابة والإشراف، وتم إعدادها بناءً على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء بمجلس الاستقرار المالي.

وتأتي أهمية مبادرة التسارع التقني في خضم تداعيات جائحة “كوفيد-19” المتفشية حول العالم، وبالرغم من التحديات غير المسبوقة الناشئة عن هذه الجائحة، فإن هذه المبادرة تعول على الجهات المالية التنظيمية والإشرافية لمواصلة عملها لضمان قدرة النظام المالي العالمي على الأداء بصورة مستقرة وفعالة وبشمولية، وتدرك كذلك حاجة الجهات التنظيمية والإشرافية للأدوات التي تمكنها من الكشف عن مواطن الضعف ومشاركة المعلومات محليًا وعبر الحدود بصورة آنية، وتشجع المتنافسين على ابتكار الحلول التي من شأنها دعم هذه العملية.

وتعتمد هذه المنافسة أسلوب الهاكاثون وهي تحظى بدعم هيئة النقد السنغافورية، ومجلس الاستقرار المالي، ومنصة APIX، ومشروع “التقنية التنظيمية لتسريع أعمال الجهات التنظيمية (R2A)”.

ويمكن للمهتمين من القطاع الخاص المشاركة في هذه المنافسة لإيجاد حلول ابتكارية تقنية للتحديات التنظيمية والإشرافية التي نشرتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين ومركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وذلك عبر استخدام منصة APIX القائمة على السحابات الإلكترونية حيث تسهل عملية التسجيل وبناء النماذج الأولية وتقييم المشاركات عبر الانترنت، كما أنها تمكن مقدمي الحلول من استخدام البيئات المخصصة لدمج واجهات البرمجة التطبيقية من أجل برمجة وإطلاق النماذج الأولية الخاصة بمعالجة بيانات التحديات.

وسيتم دعوة المشاركين الذين وقع عليهم الاختيار لعرض مقترحاتهم خلال ورشة عمل افتراضية لهكاثون التسارع التقني المقرر تنظيمها للهيئات الوطنية والجهات المعنية الأخرى في شهر يوليو 2020م.

وتتولى لجنة مستقلة تتألف من خبراء – شكّلتها رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وتحت رعايتها – باختيار هذه الشركات وبعدها تحديد الحلول الأكثر وعودًا، وسيتم منح جوائز نقدية للفرق المتأهلة للتعويض عن تكاليف المشاركة.

وستُعلن أسماء الفائزين في شهر أكتوبر 2020، وستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بمنح جوائز نقدية بمقدار 50.000 دولار لكل مشكلة تم حلها.

وسيتم دعوة الفائزين لعرض مشاركتهم في شهر نوفمبر 2020، كما سيتم وضع حلول المشاركين الذين تمت تصفيتهم من بين المرشحين في تقرير مميز عن الفعالية.