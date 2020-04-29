الملياردير الهندي مؤسس “إن إم سي” يتهم مديري شركته بعمليات احتيال واسعة

اتهم الملياردير الهندي الهارب من الإمارات في أحدث بيان صادر عن مؤسس شركة إن إم سي للرعاية الصحية، مديرين حاليين وسابقين لشركته بعمليات احتيال تمثلت في فتح حسابات مصرفية وتشغيلها باسمه

وقال في بيانه، إن المديرين قدموا قروض وضمانات شخصية وشيكات وأجروا تحويلات مصرفية باسمه بطرق احتيالية، واستخدموا توقيع مُزور له، لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها، وتأسيس شركات باسمه بنية ارتكاب الاحتيال أو إخفائه.

وأضاف أن المديرين أقاموا أيضًا توكيلات عامة بطرق احتيالية، وإساءة استخدام توكيلات حالية، باسمه أيضًا، لم يصرح لها أو يوافق عليها ولم يكن له علم بها، فضلًا عن إنشاء بيانات مالية زائفة ومضللة وتقديمها له فيما يتعلق بأداء بعض الشركات الخاصة واستثماراتي من قِبَل أعضاء فريق الإدارة في تلك الشركات.

وأشار إلى أنه شارك المعلومات والأدلة التي تم التوصل إليها بشكل منتظم مع جميع مجالس الإدارة المعنيين، وكذلك مع السلطات القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة، مؤكدًا التزامه بالعمل والتنسيق مع جميع السلطات المعنيّة في دولة الإمارات والمملكة المتحدة لضمان توفير الإيضاحات الكاملة والشاملة وإظهار جميع الحقائق أمام الأطراف المعنية فور توفرها، وبأسرع وقت ممكن.