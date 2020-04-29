إيران تضع خططًا استيطانية لتوطين سكان بالجزر الإماراتية المحتلة

أعلنت إيران عن خطط استيطانية لتوطين سكان في الجزر الإماراتية المحتلة ومنها جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، إنه سيتم تنفيذ الأمر الصادر عن المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن الاستيطان في الجزر الإماراتية.

وأضاف أن مشروع الاستيطان يشمل خطط توطين السكان في الجزر الإماراتية، متابعًا: “نعتزم إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها تنفيذًا لأمر خامنئي”.

وأشار “تنكسيري” في ذات التصريح إلى بناء إيران مطارات وكواسر أمواج في الجزر الإماراتية المحتلة، مؤكدا أن الحرس الثوري أنشأ في السابق مطارًا في جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى الإماراتيتين المحتلتين.

يشار إلى أن إيران تحتل منذ 1971 جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وجزءا من جزيرة أبي موسى، التي أكملت احتلالها عام 1992.