“التعليم” تعتمد تكليف مساعدين ومساعدات جدد بالإدارات التابعة

شهدت أروقة وزارة التعليم بعدد من المناطق والمحافظات، اليوم الأربعاء، تكليف مساعدين جدد، في الإدارات التابعة.
وأصدر عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، عدة قرارات بتكليف مساعدين ومساعدات جدد للشؤون التعليمية والمدرسية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
وشملت القرارات ما يلي:
- تكليف الدكتور ساعد بن سعيد مستور الثبيتي مساعداً للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم محافظة الطائف.
- تكليف شعاع بنت خليفة الخليفة مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة.
- تكليف شادية بنت سعيد القحطاني مساعداً لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بمحافظة الخرج.
- تكليف وافي بن عبدالرحمن بن محمد المسيب مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم محافظة وادي الدواسر.
- تكليف عبدالله بن سعد بن سعيد آل رزيق مساعداً للشؤون المدرسية بتعليم محافظة النماص.
- تكليف الدكتور فهد بن عبدالرحمن الخليف مساعداً للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم محافظة الرس.