“التعليم” تعتمد تكليف مساعدين ومساعدات جدد بالإدارات التابعة

شهدت أروقة وزارة التعليم بعدد من المناطق والمحافظات، اليوم الأربعاء، تكليف مساعدين جدد، في الإدارات التابعة.

وأصدر عبدالرحمن بن محمد العاصمي، نائب وزير التعليم، عدة قرارات بتكليف مساعدين ومساعدات جدد للشؤون التعليمية والمدرسية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وشملت القرارات ما يلي: