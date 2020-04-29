أمانة الباحة تكشف حقيقة ذبح عجل نافق بمسلخ تابع لها

أصدرت أمانة الباحة بيانا رسميا، اليوم الأربعاء، لكشف ملابسات مقطع فيديو قال متداولوه إنه يرصد قيام عمال مسلخ تابع للأمانة بذبح عجل نافق.

وقالت الأمانة، في بيان وصل “الوئام” نسخة منه، إنها وجهت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للوصول إلى ملابسات الفيديو.

وأوضحت: تم التواصل مع شرطة منطقة الباحة بطلب من الأمانة بالتحقيق مع جميع الأطراف، ثم أرسلت الأمانة خطاب إلحاقي آخر إلى الشرطة بطلب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق فيه حسب الإختصاص، كما تم منذ اللحظة الأولى إغلاق ثلاثة محلات ملاحم لصاحب العلاقة إحترازياً لحين معرفة نتائج التحقيقات.

وتابعت: تطابق ما تم التوصل إليه من نتائج في التحقيقات لدى الجهات المختصة، والتي تفيد بأن العجل قد وصل إلى المسلخ حياً بعد تعرضه لإصابة أثناء تحميله ونقله، وتم ذبحه في مكان مكشوف أمام الموجودين في المسلخ كالمعتاد للتأكد من موته، ثمّ رفع إلى المركبة وتم نقله إلى المرمى فوراً وجرى التخلص منه بناءً على محضر مشترك بالحالة موقع من مشرف المسلخ من الأمانة والطبيب البيطري.

وأكدت الأمانة أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل تجاه من قام بتسجيل الفيديو بغرض التخويف والإرجاف وكل من تداوله ونشره وعلق عليه بتعليقات غير صحيحة.