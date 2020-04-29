الثبيتي مساعدًا للشؤون التعليمية في تعليم الطائف

أصدر الدكتور عبدالرحمن العاصمي، نائب وزير التعليم، قرارا – اليوم الأربعاء – بتكليف الدكتور ساعد بن سعيد الثبيتي مساعداً لمدير عام التعليم بالطائف للشؤون التعليمية “بنين”.

ويعد الثبيتي أحد الكفاءات والقيادات الشابة والطموحة، عمل في بداياته معلماً ثم مشرفا بمكتب التعليم بجنوب الطائف، وانتقل بعدها للعمل مشرفا في شؤون المحافظات بالإدارة، ليتم بعد ذلك ترشيحه للإيفاد الداخلي ليكمل خلالها مرحلة الدكتوراه في القياس والتقويم.

ثم عمل بعدها مشرفاً للإعلام بتعليم الطائف، وكلف بعد ذلك مستشاراً تعليميا لمدير عام التعليم، إضافة إلى توليه مركز المبادرات النوعية.

كما تسلم ملف جائزة التعليم للتميز، وحققت الإدارة خلالها المركز الأول في جائزة وزارة التعليم للتميز فئة التميز الإداري.”

“الوئام” تبارك للدكتور ساعد، وتتمنى له التوفيق في حياته القادمة.