شاهد.. الحقيل يدفع القطاع البلدي نحو آفاق جديدة للتحول الرقمي

تنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وانطلاقاً من أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو برنامج التحول الرقمي؛ منح ماجد الحقيل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، القطاع البلدي دفعةً قويةً لاستشراف آفاق جديدة في مجال التحول الرقمي.

وإدراكاً لأهمية تفعيل التحول الرقمي بشكل كبير في أعمال الوزارة خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمرُّ بها المملكة وكل دول العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا، وإدراكاً لإسهامه المباشر في تنفيذ الإجراءات والتدابير الحكومية الحالية، وجّه الحقيل بمضاعفة الحضور التقني للقطاع البلدي,

ويوماً بعد يوم، يثبت معالي الأستاذ ماجد الحقيل، قدرته الفائقة على إحداث التغيير المواكب لتطلعات القيادة الرشيدة؛ مؤكداً أن “عجلة التنمية في بلادنا مستمرة، وتلبية احتياجات المواطنين هدف لا يتوقف”.

وأطلق الحقيل مؤخراً خدمة “الخريطة التفاعلية” عبر منصة “بلدي”؛ ليؤكد مجدداً أن “التحول الرقمي ثروة كبيرة، ومن دونه لا نستطيع أن نواكب التغيرات الحياتية”، وأن “واجبنا اليوم أن نكون يداً واحدة لحماية وطننا من هذا الوباء”.

وتستهدف “الخريطة التفاعلية” تسهيل التعرُّف على مواقع الأنشطة التجارية القريبة من منازل المستفيدين من هذه الخدمة؛ من أجل توفير كافة احتياجاتهم اللازمة من التطبيقات المتاحة للتوصيل. وتشمل الأنشطة الغذائية التي تشرف عليها الوزارة، والمستثناة من الإغلاق وقت منع التجول: التموينات، والسوبر ماركت، ومحال بيع الخضراوات، ومحال بيع اللحوم والدواجن، والمخابز.

وتتميز الخدمة بعدد من الخصائص، منها: سهولة الإجراءات، وسرعة الاستجابة، وشمولية المناطق المغطاة، وسرعة الربط مع خرائط “جوجل”.

وتتم الاستفادة من مزايا هذه الخدمة من خلال الرابط: https://gisapps.momra.gov.sa وتبدأ خطوات استخدام “الخريطة التفاعلية” بالدخول إلى بوابة “بلدي” ثم اختيار الاستعلام الإلكتروني، واختيار الأنشطة المستثناة من المنع ثم اختيار النشاط، وأخيراً الضغط على الموقع واختيار عرض “جوجل”.