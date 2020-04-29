أسعار النفط ترتفع .. و الخام الأمريكي يقفز 30%

عادت أسعار النفط للتعافي بعد تراجع كبير شهدته خلال الأيام الماضية تسببت فيها أزمة كورونا عالميا.

و قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الأربعاء بنحو 30%، ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 19:35 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 29.17% إلى 15.94 دولار للبرميل.

و صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 10.61% إلى 22.63 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وجاء هذا الارتفاع بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة صعدت إلى مستويات أقل من المتوقعة.

وزاد مخزون الخام 9 ملايين برميل حتى 24 أبريل إلى 527.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته “رويترز” زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

و تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 259.6 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.