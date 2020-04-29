تعليم سراة عبيدة يقيم حفلاً افتراضياً لتكريم المتميزين

رعى سعادة مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، مساء اليوم، حفلاً افتراضياً أُقيم استثنائيًا في ظل الظروف الراهنة لفيروس “كورونا” المستجد وذلك لتكريم المتميزين في التعليم عن بُعد بحضور عدد من القيادات التعليمية بقسمي البنين والبنات، وقد استمع الجميع للنشيد الوطني السعودي ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لمدير التعليم رحب فيها بالحضور مقدماً التهنئة للفائزين والفائزات المتميزين في التعليم عن بُعد مشيراً إلى ما تهدف إليه وزارة التعليم من إطلاقها لبوابة التعليم الموحدة التي تجعل من الطالب نواة العملية التعليمية ومحورها الأساسي وذلك من خلال الاعتماد على التقنية في إيصال المعرفة للطالب وخلق بيئة تعليمية جاذبة تدعم تطوير قدرات الطلبة والمعلمين والمعلمات، وتعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة المساندة للعملية التعليمية والتي تدعم التوجهات المستقبلية للوزارة المنسجمة مع رؤية المملكة 2030،

ثم تحدثت قائدة مجمع القائمة الواقع ضمن مدارس الحد الجنوبي، أ. غيثه الحسيني، عن تجربة التعليم عن بعد في مدارس الحد الجنوبي والتي كانت خياراً استثنائياً لظروف طارئة في حينه لتكون بوابةً للنجاح والتفوق لاحقاً وأساساً للعملية التعليمية على مستوى الوطن

تلى ذلك كلمة للمعلم، عبدالخالق أبوعندوس ، من ثانوية زيد بن حارثة والذي أشاد فيها بالدور الريادي للبوابة وما تقدمه من خدمات تقنية تسهم في دعم الحصيلة التعليمة للطلاب، كما ألقت المعلمة : منيرة بنت سعود، من متوسطة آل بسام كلمة مماثلة أعربت فيها عن شكرها للمسؤولين بوزارة التعليم ولجميع القائمين على هذا المشروع الوطني بإدارة تعليم سراة عبيدة على اهتمامهم وحرصهم وسعيهم لتحقيق توجهات الدولة نحو التعلم الرقمي، ثم حكى الطالب : مسعود التليدي من مجمع الإمام الشاطبي تجربته مع التعليم عن بعد بالحد الجنوبي مؤكداً على الدعم الذي قدمته الدولة لهم كطلاب ليستمر العطاء ولتثمر الجهود رغم الظروف التي تمر بذلك الجزء الغالي من الوطن

وفي الختام تحدثت الطالبة : وصال يحي البشري من متوسطة أودية عبيدة عن تجربتها مع البوابة ودورها المميز في مواصلة تعليمها عن بُعد ثم استأذنت سعادة مدير التعليم لتدشين رابط طباعة واستلام شهادات التكريم للمتميزين في التعليم عن بُعد

الجدير بالذكر أن الطالب : محمد بن سلطان آل سالم من ثانوية الملك فهد هو من قدم الحفل الخطابي