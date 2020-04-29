أمريكا: نتائج إيجابية لعقار “رمديسيفير” في علاج كورونا وتقليص فترة الشفاء

أعلن الدكتور أنطوني فاوتشي طبيب الأوبئة ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عقار “رمديسيفير” المضاد للفيروسات أظهر أثراً واضحاً في علاج فيروس كورونا المستجد، وفي تقليص فترة الشفاء.

وأوضحت شركة “غيلياد ساينسز” الأميركية، اليوم (الأربعاء)، أن عقارها “رمديسيفير” أظهر نتائج إيجابية على مصابين بــ “كوفيد – 19″، في إطار تجربة سريرية واسعة، تمت بالتشارك مع معاهد الصحة الأميركية.

وقالت الشركة، في بيان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إنّ غيلياد ساينسز تلقت نتائج إيجابية من الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية على عقارها المضاد للفيروسات “رمديسيفير” لعلاج “كوفيد – 19”.