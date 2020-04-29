تقوم بتهريب الأسلحة .. بومبيو يدعو دول العالم لإغلاق المجال الجوي أمام طائرات ماهان الإيرانية

دعى وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو،اليوم، دول العالم إلى إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات ماهان الإيرانية لأن النظام يستخدمها لتهريب ونقل الأسلحة.

و قال بومبيو: “إن طائرات ماهان الإيرانية كانت تنقل شحنات إلى فنزويلا، خلال الأيام القليلة الماضية”.

وشدد مايك بومبيو على أن “إيران تستخدم هذه الخطوط الجوية الإرهابية لنقل الأسلحة”، ودعا الدول حول العالم إلى إغلاق مجالها الجوي أمام شركة ماهان.

و هاجم بومبيو في وقت سابق إيران بشأن برنامجها الفضائى، معبرا عن قلقه الشديد من إطلاق الحرس الثورى الإيرانى قمرا عسكريا.

وقال بومبيو فى تصريح نقله الحساب الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية، :”تواصل إيران الكذب بأن برنامجها الفضائي سلمي ومدني وشفاف. أمر مقلق للغاية أن يطلق الحرس الثوري الإيراني قمراً عسكرياً وهو مصنف كمنظمة إرهابية أجنبية. إن برنامجهم الفضائي السري يطور التقنيات المستخدمة في أنظمة إيصال الأسلحة النووية”.