نائب بريطاني غير مسلم يقرر صيام الأسبوع الأول من رمضان لفهم الإسلام ومشاركة التجربة مع المسلمين

قرر نائب غير مسلم في مجلس العموم البريطاني يدعى بول بريستو الصيام في الأسبوع الأول من شهر رمضان؛ لفهم الإسلام، ومشاركة تجربة الصيام مع المسلمين في مدينته بيتر بارا في شرق انجلترا.

وقال بريستو إنه يؤمن بشدة بأن ما يوحد أبناء بلده أكثر مما يفرقهم، لذلك سيمتنع عن تناول الأطعمة والمشروبات من الفجر حتى غروب الشمس لمدة أسبوع.

وأضاف أنه يعرف أن المسلمين يصومون لأسباب دينية، وليس فقط من أجل اتباع قواعد الصيام، مشيراً إلى أن ثمة أشياء متعددة مستفادة من الصوم، ومن بينها ضبط النفس والقوة العقلية، والتعاطف مع الذين يملكون أقل بكثير مما يملك، ومن المفيد للجميع تعلم تلك الدروس.

وفي اليوم الخامس من رمضان أفصح بريستو عن بعض الأمور التي بات يشعر بها مع الصيام، لافتاً إلى أن ممارسة رياضاته المعتادة صعبة مع الصيام، مؤكداً أنه يستمر في الصيام؛ كي يفهم أكثر ما يقوم به ناخبو مدينته، ولكي يتعلم أكثر عن رمضان، ولتذكير نفسه بالملايين الذين لا يملكون الطعام والشراب حول العالم.