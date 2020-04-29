لماذا هناك نماذج ازدهرت رغم ابتعادها عن الإيمان؟.. “العيسى” يجيب

قال رئيس رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى إن ازدهار المجتمعات البعيدة عن الإيمان من سنن الله، عز وجل، الذي قال في كتابه الكريم: “كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا”.

وناقش العيسى سؤالاً وجه له في برنامج “بالتي هي أحسن” على قناة “mbc”، يتضمن لبساً يتعلق بأن ثمة العديد من النماذج التي ازدهرت في العالم لأنها ابتعدت عن الإيمان.

وأشار إلى أن القضية عند المسلمين تتعلق بالروح الإيمانية بسكينتها وقيمها الطوعية، وبشعورها أنها تحمل رسالة، ومسؤولية إنسانية ودينية، لتقدم بهذه القيم تضحية كبيرة؛ لذلك فإن العمل الطوعي المدفوع بالإيمان مثالي ونموذجي ومتميز للغاية.

وبيّن أن العمل الإنساني البعيدة دوافعه عن الإيمان عندما يتقاطع مع المصالح يبتعد عن توجهه الإنسان، ولربما يرتبط بنظريات قد تحرف توجهه ودوره.