التعليم تصدر إحصائية الاختبارات الجامعية عن بُعد خلال ثلاثة الأيام الماضية

أصدرت وزارة التعليم إحصائية الاختبارات الجامعية عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 3-5 رمضان 1441هـ.

وقال حساب الوزارة للتعليم الجامعي على تويتر إن الإحصائية تظهر مدى تفاعل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع الخيارات المتعددة للتقويم في ظل جائحة كورونا.