التعليم تصدر إحصائية الاختبارات الجامعية عن بُعد خلال ثلاثة الأيام الماضية

أصدرت وزارة التعليم إحصائية الاختبارات الجامعية عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 3-5 رمضان 1441هـ.
وقال حساب الوزارة للتعليم الجامعي على تويتر إن الإحصائية تظهر مدى تفاعل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع الخيارات المتعددة للتقويم في ظل جائحة كورونا.
إحصائية الاختبارات الجامعية عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 3-5 رمضان 1441هـ، والتي تظهر مدى تفاعل الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس مع الخيارات المتعددة للتقويم في ظل جائحة #كورونا pic.twitter.com/LYurwI0EuU
— وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) April 29, 2020