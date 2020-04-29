الحكومة اليمنية ترحب بموقف مجلس الأمن الرافض لإعلن المجلس الانتقالي #اتفاق_الرياض

رحبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أعرب فيه عن القلق الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي “الإدارة الذاتية للجنوب”، وجدد فيه التأكيد على التزام المجتمع الدولي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وضرورة تعجيل تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية بمواقف المملكة العربية السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي وضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.